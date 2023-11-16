Названа сумма штрафов Инстасамки за «гонки» по Москве Инстасамке выписали штрафы за езду на Mercedes-Benz на 60 тысяч рублей

Фото: t.me/instasamkafuckyou

Дарья Зотеева

Telegram-канал SHOT пишет, что исполнительнице Инстасамке (Дарья Зотеева) за три месяца выписали штрафы на 60 тысяч рублей за нарушения правил дорожного движения в Москве. По данным канала, водитель певицы регулярно превышал скорость на автомобиле Mercedes-Benz.

SHOT отмечает, что всего на авто числятся 29 штрафов — почти все за превышение скорости и игнорирование оплаты парковки, еще пять штрафов значатся в задолженностях. Автомобиль Mercedes-Benz V300D 4Matic купил Инстасамке за 30 млн рублей в конце июля ее муж Олег Еропкин, более известный как Moneyken.

В начале мая Инстасамка улетела в Дубай после блокировки счетов Федеральной налоговой службой, коротким видео из самолета хип-хоп-исполнительница поделилась в соцсетях. Позже сообщалось, что девушка вернулась в Россию.

16 ноября также стало известно, что российского рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оштрафовали на 40 тысяч рублей. Он не отправил в Минюст отчетность о своих доходах и расходах, как это обязаны делать иноагенты. В Telegram-канале SHOT отметили, что адвокат рэпера просил Савеловский суд Москвы проявить снисхождение к артисту. Но судья своего решения не изменил.