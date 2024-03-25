Инстасамка пожертвовала круглую сумму пострадавшим в «Крокусе» Инстасамка сообщила о пожертвовании 1 миллиона рублей пострадавшим в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инстасамка

Рэп-исполнительница Инстасамка в своем Telegram-канале сообщила о пожертвовании на сумму 1 миллион рублей пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Артистка выразила соболезнования жертвам трагедии.

Примите наши соболезнования, — написала она на странице в соцсети.

Деньги Инстасамка перевела через организованный Российским Красным Крестом сбор средств. Фонд помощи оказывает поддержку семьям погибших, пострадавших и самим раненым в результате нападения на подмосковный концертный зал.

Ранее российская фигуристка Алина Загитова пожертвовала пострадавшим и семьям жертв при теракте в «Крокус Сити Холле» 500 тысяч рублей. В подтверждение она показала фотографию с квитанцией, на которой указана сумма. Спортсменка призвала при возможности помогать пережившим трагедию людям.

До этого российский и сербский актер Милош Бикович в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Красногорске призвал помочь пострадавшим. Сейчас самое время молиться за погибших, а также собрать деньги для тех, кого коснулась трагедия, написал он. Желающих помочь людям в этой ситуации будет достаточно, констатировал артист.

Кроме этого, певец SHAMAN выразил готовность оплатить похороны каждой жертвы теракта. Артист также предложил взять на себя все расходы на реабилитацию пострадавших в результате стрельбы в концертном зале. По его словам, Россию запугать и сломать не получится.