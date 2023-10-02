Instagram заблокировал аккаунт сына Кадырова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аккаунт сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама, который избил арестованного по обвинению в поджоге Корана, заблокировали на полгода в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ). Об этом свидетельствуют данные при поиске аккаунта в соцсети.

После блокировки аккаунта Адам Кадыров создал новый и выложил фотографию с оружием. В кадре он сидит в кресле с двумя предметами, похожими на автоматы, а пост подписан: «На шаг впереди».

В середине августа стало известно об истории с избиением подозреваемого в сжигании Корана Никиты Журавеля. Пострадавший заявлял, что побои ему нанес Адам Кадыров. В конце сентября глава республики разместил в своем Telegram-канале видео, на котором его сын наносит удары руками и ногами Журавелю.

Кадыров-старший заявил, что гордится сыном и считает, что подросток совершил правильный поступок, поскольку каждый посягнувший на священную книгу должен понести суровое наказание. Глава Чеченской Республики напомнил, что в России действует закон, который защищает священные книги. По словам Кадырова, любые посягательства на них присущи «циничным, аморальным, бесхребетным и продажным», которые желают внести разлад в общество. Он назвал этих людей мразями, которые не понимают языка убеждения.