Instagram выполнил требование Роскомнадзора (РКН) и удалил ложные сведения о коронавирусе из своей сети.
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Ранее РКН предупредил об ответственности за распространение фейков о пандемии коронавируса в СМИ и информационных ресурсах в Интернете, которые работают на территории России. В ведомстве подчеркнули, что специалисты осуществляют мониторинг всех средств массовой информации, видеохостингов, социальных сетей и телерадиовещательных компаний. Выявляется недостоверная информация, которая сеет панику и вызывает беспокойство у граждан.
Как сообщал NEWS.ru, в начале марта в социальных сетях появилась информация о тысячах «заболевших» коронавирусом в России. На двух аудиозаписях женщины говорили, что в стране якобы «началась эпидемия», поскольку «заболели около 20 тысяч человек». Специалисты по компьютерной безопасности компании Group-IB заявили, что сообщения распространяются искусственным путём. По словам психолога Светланы Прель, в записях используются техники нейролингвистического программирования.
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