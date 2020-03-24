https://static.news.ru/photo/4efa10fa-6dd4-11ea-bae5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Instagram выполнил требование Роскомнадзора (РКН) и удалил ложные сведения о коронавирусе из своей сети.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства, в настоящее время единственным, кто до сих пор не исполнил требование об удалении фейков, остаётся сервис YouTube.

Ранее РКН предупредил об ответственности за распространение фейков о пандемии коронавируса в СМИ и информационных ресурсах в Интернете, которые работают на территории России. В ведомстве подчеркнули, что специалисты осуществляют мониторинг всех средств массовой информации, видеохостингов, социальных сетей и телерадиовещательных компаний. Выявляется недостоверная информация, которая сеет панику и вызывает беспокойство у граждан.

Как сообщал NEWS.ru, в начале марта в социальных сетях появилась информация о тысячах «заболевших» коронавирусом в России. На двух аудиозаписях женщины говорили, что в стране якобы «началась эпидемия», поскольку «заболели около 20 тысяч человек». Специалисты по компьютерной безопасности компании Group-IB заявили, что сообщения распространяются искусственным путём. По словам психолога Светланы Прель, в записях используются техники нейролингвистического программирования.