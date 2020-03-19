Российские пользователи Instagram при входе в приложение теперь могут увидеть всплывающее сообщение со ссылкой на сайт Роспотребнадзора, где размещена вся актуальная информация о коронавирусе.
На главной странице приложения Instagram
Как писал NEWS.ru, в мобильном приложении социальной сети «ВКонтакте» появилась плашка, ведущая на статью с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о профилактике коронавируса. Плашка доступна только пользователям из России. Также статью можно найти в поиске по слову «коронавирус». В частности, в материале говорится о том, что такое коронавирусы, о способах передачи заболевания и об известных мифах о них.
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