https://static.news.ru/photo/f939a758-69fe-11ea-ab61-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Российские пользователи Instagram при входе в приложение теперь могут увидеть всплывающее сообщение со ссылкой на сайт Роспотребнадзора, где размещена вся актуальная информация о коронавирусе.

На главной странице приложения Instagram всплывает сообщение: «Изучите актуальную информацию, которую публикует Роспотребнадзор, и узнайте о том, как вы можете помочь предотвратить распространение коронавируса COVID-19». Подобные оповещения уже появились в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Facebook, Google, Microsoft, Mail.ru Group и «Яндекс» также начали активно бороться с дезинформацией о коронавирусе.

Как писал NEWS.ru, в мобильном приложении социальной сети «ВКонтакте» появилась плашка, ведущая на статью с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о профилактике коронавируса. Плашка доступна только пользователям из России. Также статью можно найти в поиске по слову «коронавирус». В частности, в материале говорится о том, что такое коронавирусы, о способах передачи заболевания и об известных мифах о них.