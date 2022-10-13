Instagram стал доступен для некоторых абонентов МТС и «Мегафона» без VPN

Фото: IMAGO/Felix Schlikis/Global Look Press

Для некоторых абонентов МТС и «Мегафона» Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) теперь доступен без использования VPN. В Сети предполагают, что это может быть связано с ремонтом осуществляющего блокировку оборудования.

Meta Platforms (деятельность в РФ запрещена) на фоне украинского конфликата временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию в отношении россиян. После этого Генеральная прокуратура России поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму. Позже в компании заявили, что призывы к насилию касаются только военных, которые проводят спецоперацию на Украине.

Ранее Совет блогеров при Совете Федерации составил претензионное письмо в компанию c требованием выплатить компенсацию в $1 млрд в пользу пострадавших от блокировки предпринимателей и пользователей соцсети Instagram, получавших с нее доход. Также в письме содержится требование к Meta публично принести извинения гражданам РФ.

20 июня Мосгорсуд признал законным запрет компании Meta на территории России за экстремистскую деятельность. Тем же решением суд оставил без рассмотрения две жалобы заинтересованных лиц — пользователей Meta, которые утверждали, что их затронул запрет деятельности компании.

В октябре зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что российские пользователи Facebook (деятельность соцсетей в России запрещена) и Instagram предоставляют компании Meta «свои мозги для экспериментов с сознанием». По словам парламентария, в эти соцсети встроена «программа Судного дня», которая при активации способна провоцировать у людей депрессию, а затем заставлять совершить самоубийство или теракт.