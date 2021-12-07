Instagram представил новые функции для безопасности подростков

Instagram представил ряд новых функций для безопасности пользователей-подростков. Так, отныне родители смогут видеть, сколько времени подростки проводят в приложении, и устанавливать ограничения, сообщает РИА Новости.
Кроме того, в ряде стран, но не в России,
Пользователям будет запрещено отмечать или упоминать подростков, которые не подписаны на них. Приложение будет «подталкивать» подростков к новым темам, если они какое-то время задерживаются на одной.
Ранее компания Brand Analytics признала «вакцинацию» словом года, оно встречалось в социальных медиа в 2021 году порядка 33,5 млн раз. Это почти в 6 раз больше, чем годом ранее.