Instagram представил новые функции для безопасности подростков

Instagram представил ряд новых функций для безопасности пользователей-подростков. Так, отныне родители смогут видеть, сколько времени подростки проводят в приложении, и устанавливать ограничения, сообщает РИА Новости.

Кроме того, в ряде стран, но не в России, появится новая функция «Сделай перерыв». Также подростки получат возможность уведомлять своих родителей, если они пожалуются на кого-то, давая родителям возможность связаться с этими пользователями.

Пользователям будет запрещено отмечать или упоминать подростков, которые не подписаны на них. Приложение будет «подталкивать» подростков к новым темам, если они какое-то время задерживаются на одной.

Ранее компания Brand Analytics признала «вакцинацию» словом года, оно встречалось в социальных медиа в 2021 году порядка 33,5 млн раз. Это почти в 6 раз больше, чем годом ранее.