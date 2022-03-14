Instagram официально внесён в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора

Социальная сеть Instagram (принадлежащая компании Meta) официально была внесена в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Ранее ведомство объявило, что Instagram будет заблокирован на территории России в 00:00 мск 14 марта. Это касается всех площадок Meta, кроме мессенджера WhatsApp.

В социальной сети Instagram распространяются сообщения, поощряющие и провоцирующие совершение насильственных действий в отношении россиян, в связи с чем Генеральная прокуратура России потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к этой социальной сети, — отмечается на сайте РКН в качестве причины блокировки соцсети.

В Роскомнадзоре заявили, что блокировка Instagram требуется для обеспечения психологического здоровья граждан России. Ограничение доступа к соцсети связано с распространением призывов к совершению насильственных действий против россиян.

Решение о блокировке Instagram Роскомнадзор принял 11 марта, завершение процедуры введения ограничений перенесли на 14 марта, чтобы активные пользователи могли перенести фото и видеоматериалы в другие соцсети.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность компании Meta за возможность публиковать призывы к насилию в отношении российских военных. Глава Украины также поблагодарил другие платформы, которые имеют активную гражданскую позицию и поддерживают жителей страны.