Instagram начал блокировать критикующие врачей посты

https://static.news.ru/photo/b1a4800e-42c8-11eb-b0ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Пользователи Instagram сообщили, что соцсеть начала блокировать их посты, в которых описывается халатность медиков в период пандемии. При этом посты удаляются как за содержание ложной информации.

По словам жителя посёлка Новоберезовского Свердловской области, он с симптомами коронавируса обратился в поселковое отделение ЦГБ Березовского. Там ему предложили лично явиться на приём. Врач, бегло осмотрев, поставила диагноз ОРВИ.

К вечеру у мужчины подскочила температура, появились новые симптомы. На следующий день он сдал тест на COVID-19 в частной клинике Екатеринбурга, тест показал положительный результат. Лишь после того как больной передал результаты теста в поликлинику, к нему пришёл врач и прописал лечение. По словам мужчины, ему пришлось около недели дожидаться какой-либо медицинской помощи. При этом, придя к больному домой, врачи проигнорировали его супругу, несмотря на то что она являлась контактным лицом.

После случившегося женщина написала в Instagram пост, в котором вкратце описала всю историю. Однако спустя несколько дней публикацию заблокировали.

9 декабря я разместила в своём Instagram-аккаунте пост с возмущением, как работает наша система здравоохранения. Сегодня я получила сообщение от администрации Instagram о том, что моя публикация будет удалена как содержавшая ложную информацию о COVID-19, — рассказала она URA.RU.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 27 октября омские врачи были вынуждены целый день возить пациентов с поражением лёгких по городу от одной больницы к другой, где их отказывались принять. В знак протеста скорые привезли их к зданию местного Минздрава. Лишь после того как подъехали полиция и журналисты, для больных смогли найти места. После скандала губернатор назвал случившееся преступной халатностью. Он сменил заместителя министра здравоохранения региона, а от руководства Минздрава Омской области потребовал «спуститься на землю».