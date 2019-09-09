Львёнок, обнаруженный в гаражах рядом с проспектом Мира в Москве, передан в центр передержки животных.
Сообщение о львёнке поступило в Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы от жителей столицы. Вместе с полицейскими сотрудники ведомства выехали на место и забрали детёныша хищника, сообщает
Львёнка передали в центр передержки животных, где его состояние оценит ветеринар. В данное время по факту обнаружения животного начато административное расследование.
Ранее News.ru писал, что центр помощи дикой фауне Архангельска «Мата-Мата» стал временным приютом для неожиданного подопечного. В небольшой пристройке поселилась юная нерпа, которую зоозащитники спасли от голодной смерти. Проблема не ограничивается одной нерпой — ежегодно десятки этих животных погибают на глазах у архангелогородцев.