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Львёнок, обнаруженный в гаражах рядом с проспектом Мира в Москве, передан в центр передержки животных.

Сообщение о львёнке поступило в Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы от жителей столицы. Вместе с полицейскими сотрудники ведомства выехали на место и забрали детёныша хищника, сообщает ТАСС .

Львёнка передали в центр передержки животных, где его состояние оценит ветеринар. В данное время по факту обнаружения животного начато административное расследование.

Ранее News.ru писал, что центр помощи дикой фауне Архангельска «Мата-Мата» стал временным приютом для неожиданного подопечного. В небольшой пристройке поселилась юная нерпа, которую зоозащитники спасли от голодной смерти. Проблема не ограничивается одной нерпой — ежегодно десятки этих животных погибают на глазах у архангелогородцев.