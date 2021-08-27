Инспекторы ГИБДД назвали водителям «запретные фразы»

Сотрудники ГИБДД в беседе с Autonews перечислили провокационные фразы водителей, которых следует избегать при беседе с ними.

Инспекторы отметили , что лучше не пытаться «сверкнуть юридическими познаниями».

Останавливаю автомобиль, представляюсь, вежливо прошу предъявить документы, и начинается: «А ваши документы, а какова причина остановки?» <...> Требуют какие-то документы, подтверждающие, например, что их автомобиль подходит по ориентировке, — отметил автоинспектор.

Он пояснил, что автомобиль может показаться подозрительным по целому ряду причин. Также неправильными сотрудники ГИБДД считают попытки водителей указывать, что их коллеги из соседнего ряда «ещё сильнее нарушают». Напрасными инспекторы считают и попытки автомобилистов угрожать жалобами.

Не так подошёл, не так спросил, не так представился. Недавно в жалобе написали, что у меня амнезия, потому что я переспросил адрес регистрации водителя. Причём этот водитель был виноват в аварии. <...> Только дополнительный повод устроить автомобилисту более серьёзную проверку, — подчеркнул сотрудник ГИБДД.

Он добавил, что раздражают попытки водителей «затянуть» разговор и утомить полицейского.

Это только затягивает оформление, мы тратим время и своё, и водителя, — пояснил он.

Ранее стало известно, что в МВД разработан проект постановления правительства, по которому предусматривается изменение правил проверки водителей на состояние алкогольного опьянения и информирования их о результатах. Согласно поправкам, уточняются субъекты, которые уполномочены на проведение поверок техсредств измерения, применяемых для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.