Инспектор труда рассказала, можно ли штрафовать сотрудников Инспектор труда Захаренкова: работодатель не может штрафовать сотрудников

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Работодатель не может вводить денежные штрафы, предупредила заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова. В беседе с «Москвой 24» эксперт подчеркнула, что в трудовом законодательстве отсутствует понятие «штраф», в связи с чем такой способ наказания считается запрещенным.

Что бы сотрудник ни сделал: опоздал, не пришел, неправильно выполнил поручение, руководство ни в коем случае никогда не имеет права его штрафовать, — пояснила Захаренкова.

Работодатель вправе применять меры дисциплинарного взыскания. В их число входят замечания, выговоры и увольнение. Если же руководство оштрафовало сотрудника, тот вправе обратиться в профсоюз, прокуратуру или трудовую инспекцию. Эксперт отметила, что в таком случае штраф будет грозить уже самому работодателю за неправомерные действия.

Эксперт по этикету Ольга Свежакова ранее предупредила, что, приветствуя коллегу-женщину, совершенно недопустимо целовать ей руку. По словам специалиста, в деловом общении не нужно делать акцент на половой принадлежности коллег. Еще одной ошибкой при деловом общении является привычка первым инициировать рукопожатие.