В Ленсовет нагрянула проверка после травмы Боярского Инспекция труда провела проверку в театре Ленсовета после травмы Боярского

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Михаил Боярский

После падения народного артиста РСФСР Михаила Боярского в театре имени Ленсовета Государственная инспекция труда в Санкт-Петербурге провела проверку в учреждении, пишет Neva.Today. Артист получил травмы во время репетиции спектакля «Ромео и Джульетта».

Целью визита инспекторов стала профилактика травматизма и повышение уровня безопасности сценической площадки. Боярский получил травмы ребер, груди и позвоночника, сорвавшись с трехметровой высоты.

Ранее в театре имени Ленсовета сообщили, что Михаил Боярский, госпитализированный после падения в театре, был выписан из больницы. Там добавили, что актер должен выйти на сцену на этой неделе.

До этого супруга Боярского, художественный руководитель театра имени Ленсовета народная артистка РФ Лариса Луппиан рассказала, что актеру рекомендовали на месяц воздержаться от появления на сцене. Она добавила, что сам артист был готов выполнять требование в зависимости от самочувствия.