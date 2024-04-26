Иншаков призвал россиян начать говорить о каскадерах

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Александр Иншаков

В России совсем не говорят о профессии каскадеров, отношение к этой профессии никакое, заявил президент Гильдии каскадеров России Александр Иншаков в разговоре с NEWS.RU на вручении пятой профессиональной премии Гильдии каскадеров — «Альтер эго». По его словам, на данный момент настало время начать говорить об этой деятельности.

Вы знаете, что наша профессия существует с того момента как началось советское кино. И с тех времен отношение к нашей профессии никакое. Нам надоело, потому что ни один фильм не выходит без участия каскадеров. Настала пора говорить о нашей профессии, — сказал Иншаков.

По его словам, сейчас работают толковые, грамотные каскадеры, которые много умеют и знают. Президент Гильдии каскадеров подчеркнул, что все являются профессионалами своего дела, включая девушек, и они заслуживают уважения и любви со стороны россиян.

Ранее актер, каскадер, мастер боевых искусств Александр Иншаков заявил, что люди, которые занимаются так называемым зацеперством, обладают низким, одноклеточным уровнем мышления. Он объяснил, что только «недоумки» могут подвергать себя такому неоправданному риску.