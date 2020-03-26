https://static.news.ru/photo/1e803414-6f4f-11ea-a23d-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Визит Владимира Путина в инфекционную больницу в Коммунарке не был инсценировкой. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, сообщения СМИ о якобы подставном пациенте, которого навещал Путин, не соответствуют правде.

Я вам скажу такую вещь: главврач Коммунарки не знал, что к нему едет Путин. Он увидел Путина, когда вышел встречать, и он (главврач. — NEWS.ru) не знал, что туда едет президент, поэтому никакой инсценировки не могло быть в помине, — подчеркнул Песков.

Он добавил, что пациент, которого посетил Путин, вопреки мнению в соцсетях, не был работником клиники, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что пациент карантинного центра по коронавирусу в московской Коммунарке рассказал о внезапном визите к нему в палату президента РФ Владимира Путина. По словам Дмитрия, который работает врачом, о предстоящем личном знакомстве с главой государства он узнал за две минуты до него.