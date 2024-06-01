Иностранным гражданам могут разрешить пользоваться российскими убежищами МЧС хочет разрешить иностранцам прятаться в убежищах на территории России

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МЧС выступило с предложением закрепить за иностранными гражданами право пользоваться убежищами, расположенными на территории России. Поправки к постановлению правительства ‎РФ от 29 ноября 1999 г. № 1309 опубликованы на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Из документа следует, что «для совместного укрытия населения <...> и наибольшей работающей смены организации, обеспечивающей прием и укрытие населения, используются имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны».

В постановлении дается определение слова «население». Это граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории РФ.

Также документом предлагается создать в стране мобильные убежища модульного типа, предназначенные для защиты населения от всех видов оружия, включая ядерное. В настоящее время имеющихся в стране защитных сооружений гражданской обороны недостаточно для укрытия всех граждан. Новейшее мобильное убежище модульного типа «КУБ-М» уже разработали ученые ВНИИ ГОЧС. Оно защищает как от светового излучения ядерного взрыва, так и от радиоактивного загрязнения.