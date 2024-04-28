Иностранный легион разбит, взятка Иванову, рак Кейт: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/ТАСС

Тимур Иванов, Кейт Миддлтон

Массированный удар по позициям Иностранного легиона на Украине, уголовное дело против заместителя министра обороны России Тимура Иванова по подозрению во взятке, влияние онкозаболевания Кейт Миддлтон на ее семейную жизнь с принцем Уильямом — эти и другие новости были в центре внимания СМИ и соцсетей. Подробности и последствия главных событий недели — в обзоре NEWS.ru.

Как ВС РФ разбили позиции Иностранного легиона

Вечером 25 апреля Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы страны с помощью артиллерии и авиации ликвидировали технику ВСУ, а также формирования Иностранного легиона. По данным ведомства, цели были поражены в 122 районах.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и техника ВСУ, а также формирования наемников так называемого Иностранного легиона в 122 районах», — подчеркивается в сводке МО РФ. Ранее российское оборонное ведомство сообщало о поражении подразделений Иностранного легиона 15 декабря 2023 года.

В середине марта 2024 года Минобороны сообщило, что с начала военной операции на Украину прибыли 13,3 тысячи наемников, из них почти 6 тысяч ликвидированы. Лидером по отправке своих военных в ВСУ Минобороны РФ назвало Польшу.

25 апреля пресс-служба Следственного комитета России сообщила о завершении расследования уголовных дел против пяти наемников Украины — трех из США, двух из Британии и Франции.

«Для передачи в суд и заочного осуждения направлено пять уголовных дел в отношении наемников из США Деве Калеба Виктора, Эллербрука Марка Уильяма и Молдонадо Майкла Пола, Эйреса Марка Джона из Великобритании, Куэста Хьюго Джулиана из Франции», — говорится в публикации Telegram-канала ведомства.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По данным СК, в настоящее время участие в боевых действиях на стороне ВСУ принимают более 3,1 тысячи наемников, в частности, 816 — из США, 719 — из Канады, 694 — из Великобритании и 712 — из Грузии.

В открытых данных нет информации о подразделении с названием «Иностранный легион». Однако в конце февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Интернационального легиона территориальной обороны. Украинские СМИ сообщали, что он будет формироваться из иностранцев, прибывших в страну в качестве добровольцев. Тогда Зеленский напомнил, что в 2016 году был принят указ президента, позволяющий иностранным гражданам служить в ВСУ.

9 марта 2022 года немецкое издание Deutsche Welle (признано Минюстом РФ иноагентом) сообщало, что воевать в Интернациональном легионе хотят добровольцы из Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Нидерландов, Великобритании и других стран. СМИ со ссылкой на посольство Украины в США писало, что заявки на вступление в этот легион подали, в частности, более трех тысяч американцев.

Пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий располагался на военном полигоне Яворовский во Львовской области. 13 марта 2022 года ВКС РФ нанесли удар по учебному центру на полигоне, в результате были убиты 180 иностранных добровольцев, сообщали в Минобороны России.

В апреле 2022 года СМИ писали, что Украина временно приостановила набор иностранных наемников на фоне наплыва добровольцев, не имеющих военного опыта.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

За что арестован Тимур Иванов

Как следует из сообщения пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы, задержанный заместитель министра обороны России Тимур Иванов получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России. Как отмечается, он курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны.

«Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления — получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны», — говорится в сообщении.

В среду, 24 апреля, Басманный районный суд российской столицы избрал Иванову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 23 июня 2024 года. То же время под арестом проведет Сергей Бородин, также проходящий фигурантом по делу.

Политолог Сергей Марков назвал несколько возможных версий о причинах задержания Иванова. Первую он охарактеризовал как «борьбу башен, подкоп под министра», пояснив, что это версия конспирологов. По «версии военкоров», как пишет Марков, Иванова могли задержать, так как «человек потерял берега. И жалобы на него переполнили чашу терпения». Согласно третьей версии, «слишком большие деньги идут в оборонку и пора дать сигнал всем: не надо этим пользоваться».

Фото: Михаил Метцель/ТАСС Тимур Иванов

РИА Новости, проанализировав данные из деклараций за 2016–2019 годы, пришло к выводу, что обвиняемый во взяточничестве экс-замминистра обороны Тимур Иванов за время работы в ведомстве приобрел в собственность жилой дом площадью более 1,5 тысячи «квадратов».

Кроме того, он купил раритетный ЗиС — автомобиль, на котором возили высших партийных и военных руководителей СССР. Его стоимость, отметили эксперты, варьируется от 11 до 18 млн рублей. Уточняется, что Иванов с супругой каждый год брали новую машину или мотоцикл. В 2016 году у них в семье было девять транспортных средств, а к 2019 году их количество выросло до 12.

Также у их ребенка, согласно документам, есть квартира в Мексике, площадью в 350 «квадратов».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что квартиру экс-супруги замминистра обороны Тимура Иванова в центре Москвы выставили на продажу в тот же день, когда задержали чиновника. По данным канала, за жилье просят 500 млн рублей, квартира площадью 317 квадратных метров с высотой потолка в четыре метра находится в «Доме искусств» на Поварской улице. Канал указал, что в ней есть столовая, гостиная, кухня, три спальни с ванной и гардеробной в каждой, кабинет, гостевой санузел, поачечная, комната для одежды и помещение для персонала.

До этого один из учредителей организации «Олимпситистрой» дал обличающие экс-замглавы МО показания по делу о взяточничестве. Согласно версии Следственного комитета, Иванов от лица Минобороны предоставлял предпринимателю более выгодные подряды через электронную систему торгов. Все это происходило в период с 2018 по 2023 год.

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов и Светлана Захарова (слева) Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов и Светлана Захарова (слева) Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов с дочерью Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов с дочерью Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов с детьми Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов с детьми Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов, Светлана Захарова и Александра Маниович Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов, Светлана Захарова и Александра Маниович Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов Фото: Артем Геодакян/ТАСС Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, его жена глава Metropol Fashion Group Светлана Захарова и дети Фото: Артем Геодакян/ТАСС Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, его жена глава Metropol Fashion Group Светлана Захарова и дети Фото: Александра Мудрац/ТАСС Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова и продюсер Андрей Фомин (слева направо) на светском гала-ужине в рамках Московского кинофестиваля — 2013 Фото: Александра Мудрац/ТАСС Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова и продюсер Андрей Фомин (слева направо) на светском гала-ужине в рамках Московского кинофестиваля — 2013 Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Светлана Захарова Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Светлана Захарова Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look/Global Look Press Светлана Захарова с бывшим мужем бизнесменом Михаилом Маниовичем Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look/Global Look Press Светлана Захарова с бывшим мужем бизнесменом Михаилом Маниовичем Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Светлана Захарова и Тимур Иванов Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Светлана Захарова и Тимур Иванов Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Мария Китаева Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Мария Китаева Фото: Станислав Красильников/ТАСС Тимур Иванов Фото: Станислав Красильников/ТАСС Тимур Иванов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Тимур Иванов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Тимур Иванов

Какие новости о больной раком Кейт Миддлтон

Королевский биограф Роберт Джобсон сообщил, что принц Уэльский Уильям и его супруга Кейт Миддлтон стали ближе после того, как у принцессы диагностировали онкологическое заболевание. По его словам, проблемы со здоровьем монаршей особы только скрепили ее отношения с мужем.

«Им обоим приходится нелегко, во многом как родителям, поскольку они пытаются найти равновесие между психологическим благополучием детей и серьезным заболеванием. Однако нет никаких сомнений, что Уильям — опора для Кэтрин», — сказал Джобсон.

Кейт Миддлтон также возобновила общение с принцем Гарри после того, как публично рассказала о своем онкологическом заболевании. Отношения между ними были испорчены после женитьбы герцога Сассекского на Меган Маркл.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри обратился к принцессе Уэльской после того, как она опубликовала видео, в котором объяснила причины своего длительного отсутствия на публике. Теперь принц Гарри регулярно отправляет ей «ободряющие сообщения» и поддерживает связь. Как сообщает источник, для Миддлтон возвращение в жизнь близкого человека стало большим событием, она общается с принцем Гарри тепло и приветливо и ясно дала понять, что рада возобновлению общения.

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