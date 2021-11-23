Иностранные видеосервисы могут обязать платить за трафик

Зарубежные стриминговые сервисы и онлайн-кинотеатры могут обязать оплачивать трафик в пользу российских операторов связи. Инициатива есть в финальной версии дорожной карты Минцифры по поддержке телеком-отрасли, пишет «Коммерсант». В ведомстве уверены, что рост трафика ставит операторов в тяжёлое положение, у них также нет достаточного финансирования для модернизации сетей. По мнению экспертов, в ответ компании могут ввести плату за ряд своих сервисов для операторов.

В дорожную карту Минцифры входят 10 инициатив, в том числе механизм финансирования иностранными интернет-компаниями модернизации связи в России. Предлагается ввести для зарубежных ОТТ-компаний (технология передачи видео через Интернет) оплату трафика, «который они направляют на абонентов российских операторов». В Минэкономики выразили поддержку инициативам, «стимулирующим развитие отраслей», Минцифры, и несколько операторов связи отказались от комментариев.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что данная мера может повлечь подорожание товаров и услуг в Интернете, или просто уход с российского рынка ряда зарубежных игроков. Глава Института исследований Интернета Карен Казарян раскритиковал инициативу, по его мнению, условия для игроков рынка должны быть равными.

Сразу возникает вопрос, а чем трафик отечественных онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов отличается от трафика зарубежных и почему первые не должны за него платить, ведь они также увеличивают нагрузку на сети операторов? — сказал Казарян.

Он добавил, что в случае введения данной меры в отношении YouTube, Google может ввести плату за серверы, ускоряющие загрузку видео внутри сетей операторов. В самой компании «Коммерсанту» не прокомментировали такую возможность.

Ранее сообщалось, что «Ростелеком» обратился к Минцифры с предложением пересмотреть тарифы на трафик для сотовых операторов. Рост может составить 6,5%, последний раз стоимость менялась два года назад. В компании связали необходимость корректировки цен с развитием сетей связи и инфляционными процессами.