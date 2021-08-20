Иностранные студенты смогут продолжить учёбу в России

Иностранные студенты смогут въехать в Россию, чтобы продолжить обучение. Правила въезда скоро утвердят, об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки России, передаёт ТАСС.

Минобрнауки России выступило с инициативой об открытии государственных границ для всех иностранных студентов. Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ согласился разрешить въезд в страну для продолжения учебы, — сообщили в пресс-службе министерства.

Также стало известно, что Минобрнауки уже разработало алгоритм прибытия иностранных обучающихся в Россию и его утвердят в ближайшее время. После утверждения правил иностранные студенты смогут поселиться в общежитиях и продолжить учиться в привычной форме. Тем же, кто приехать не сможет, предоставят возможность заниматься удалённо: это индивидуальные учебные планы, дополнительные занятия.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал, как начнётся новый учебный год в вузах.