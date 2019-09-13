https://static.news.ru/photo/06741650-d590-11e9-bae0-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/adelalinka_life

Зарубежные СМИ возмутило скандальное видео близняшек из Казани, на котором девушки накормили бездомного инвалида суши.

Блогеры Аделя и Алина Фатхеевы разместили в Instagram социальный ролик для участия в марафоне #НамНеВсёРавно2019, который организовало движение «Молодёжь Татарстана». На видео видно, что сёстры, прогуливаясь по Казани, замечают бездомного мужчину в инвалидном кресле и заказывают для него суши, а затем палочками кормят инвалида.

Каждый день мы видим на улице людей, нуждающихся в помощи. Нам ведь всем по силам обратить на них внимание? Не проходите мимо, — подписали свой пост Фатхеевы.

Подписчики близняшек нелестно отозвались о видео. Оно также возмутило некоторые иностранные СМИ. Например, таблоид Daily Mail заметил, что девушки настолько оторваны от реальной жизни, что не знают, как можно помочь бездомным. The Sun указывает на высокомерие сестёр, чтобы повысить популярность. Некоторые издания подчёркивают, что мужчину было бы лучше накормить обычной едой.