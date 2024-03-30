Иностранные дипломаты возложили цветы в память о погибших в «Крокусе»

Фото: NEWS.ru

Иностранные дипломаты приняли участие в панихиде по жертвам теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», возложив цветы у стихийного мемориала в Красногорске. Церемония началась с минуты молчания и выпуска в небо белых воздушных шаров, передает корреспондент NEWS.ru.

Панихида прошла спустя девять дней после трагедии в «Крокус Сити Холле». Помимо иностранных дипломатов, участие в церемонии приняли десятки неравнодушных граждан. Они принесли цветы к стихийному мемориалу рядом со зданием концертного зала.

Перед началом панихиды архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома прочитал слова соболезнования от патриарха Московского и всея Руси Кирилла: «Скорбим по невинно убиенным». Рядом с мемориалом была построена сцена, позднее там пройдет концерт-реквием в память о погибших.

Ранее СМИ опубликовали кадры спасения сотни человек из запертого помещения в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске во время теракта. На видео бывший спецназовец Илья Красников несколько раз возвращается в горящее здание, чтобы помочь эвакуироваться другим людям.