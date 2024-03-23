Иностранная певица чудом спаслась из соседнего с «Крокусом» здания Певица Роя Айхан еле спаслась со своего концерта из зала рядом с «Крокусом»

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Народная артистка Азербайджана Роя Айхан

Народная артистка Азербайджана Роя Айхан рассказала каналу Baku TV, что должна была выйти на сцену в соседнем с «Крокусом» концертном зале «Вегас Сити Холл», однако началась эвакуация из-за теракта. По словам певицы, им еле удалось выбраться из здания, на это ушло не меньше 20 минут. Она подчеркнула, что с ней все в порядке.

Они зашли к нам и сказали, чтобы мы не выходили [на сцену]. Сообщили, что есть погибшие. Я тогда решила, что они просто подшучивают надо мной. Было очень темно, невозможно было найти такси. Надеюсь, мы благополучно вернемся в нашу страну, — сказала она.

Вечером 22 марта неизвестные в камуфляже открыли огонь по посетителям в «Крокус Сити Холле». По данным ФСБ, погибли 40 человек, более 140 пострадали. Стрельба началась перед концертом группы «Пикник». В зрительном зале присутствовали артисты Сергей Светлаков, Оскар Кучера, а также спортивный комментатор Виктор Гусев вместе с женой, им удалось выжить.

В свою очередь российский рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выразил о готовности компенсировать пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» расходы на лечение. Артист создал специальный бот, в который призвал пострадавших присылать свои данные.