Иностранка рассказала, какие качества русских её поразили

https://static.news.ru/photo/e1302f62-9543-11eb-9512-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журналистка финско-шведского происхождения Анна-Лена Лаурен уже 15 лет работает в России. Сначала она жила в столице, а потом переехала в Санкт-Петербург. Благодаря свободному владению русским языком и дружбе с гражданами РФ она смогла близко ознакомиться со спецификой жизни в стране, однако, по собственному признанию, не слишком сильно интегрировалась. Своими впечатлениями она поделилась в колонке для Göteborgs-Posten.

По словам Лаурен, для неё принципиальное значение имеет острота чувств, репортёру важно реагировать на всё. Однако россияне, по мнению автора материала, часто отмахиваются от проблем в государстве или же бессильно пожимают плечами.

Журналистка подчеркнула, что для россиян очень важно сохранять связь с родной культурой и историей. «Они» читают классиков, ценят поэзию и художественную литературу. В этом граждане РФ напомнили Лаурен её бабушку и дедушку, которые соблюдали традиции и имели в библиотеке очень много книг.

Также репортёр сказала, что вести социальную жизнь в России очень просто. Например, при помощи спиртного.

Нет ничего лучше, чем сесть с русскими за стол, открыть бутылку вина и разговаривать. И эти разговоры не бывают скучными. Темы вроде погоды почти не обсуждаются. Зато очень часто говорят о смерти, любви и прочих философских, экзистенциальных вещах, — написала журналистка.

Как ранее передавал NEWS.ru, иностранцев восхитила работа российских врачей в Благовещенске, которые продолжили проводить операцию, несмотря на начавшийся в здании больницы пожар. Некоторые отметили, что после такого поступка в медицинском учреждении необходимо организовать праздник.