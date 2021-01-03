Иностранцы захотели переночевать на остановке в российском селе

https://static.news.ru/photo/4a55d2e4-4dd2-11eb-b525-fa163e074e61_660.jpg Фото: Полина Филатова/vk.com

Иностранные интернет-пользователи восхитились остановкой общественного транспорта в русской глубинке. Некогда обычный бетонный павильон был стилизован под русскую избу: внутри появились печь с дровами, стол с самоваром и гармонь на лавке. Впрочем, настоящие здесь только деревянные сиденья, остальное нарисовано.

Рисунок между тем оказался настолько мастерски сделан, что распознать его можно, только внимательно приглядевшись. Посетители сайта Reddit назвали это место настолько уютным, что там, по их мнению, можно было бы провести ночь и даже какое-то время пожить.

Окажись я там, пропустил бы автобус, даже если бы до следующего было ещё три дня, — написал один из юзеров.

Другие удивились отсутствию граффити на стенах. А кто-то иронично заметил, что русской зимой «было бы отстойно замёрзнуть перед картиной с изображением печи».

Некоторые пользователи портала отметили, что представляли себе элементы российской действительности «более советскими». Были и те, кто с недоверием отнёсся к заголовку, где прямо заявлено, что это — остановка в российском селе.

Между тем лишь сейчас замеченный иностранцами российский креатив существует уже несколько месяцев. Невзрачную постройку благоустроили в селе Каменка недалеко от Тюмени ещё прошлым летом. Автором «русской избы» стала местная художница Полина Филатова.

К слову, это не единственная её подобная работа. Например, в том же селе она украсила и другую остановку — там появились мифические персонажи на фоне русской природы.

Ранее в Барнауле, как писал NEWS.ru, местные жители сделали новогодний косплей на советскую комедию «Кавказская пленница». Мужчины перевоплотились в образы героев фильма — Труса, Балбеса и Бывалого. Кроме того, им удалось раздобыть раритетный красный автомобиль-«инвалидку» СМЗ С-3А и проехаться на нём по заснеженной улице.