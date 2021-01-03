Иностранцы захотели переночевать на остановке в российском селе

Иностранные интернет-пользователи восхитились остановкой общественного транспорта в русской глубинке. Некогда обычный бетонный павильон был стилизован под русскую избу: внутри появились печь с дровами, стол с самоваром и гармонь на лавке. Впрочем, настоящие здесь только деревянные сиденья, остальное нарисовано.
Рисунок между тем оказался настолько мастерски сделан, что распознать его можно, только внимательно приглядевшись. Посетители сайта Reddit
Окажись я там, пропустил бы автобус, даже если бы до следующего было ещё три дня, — написал один из юзеров.
Другие удивились отсутствию граффити на стенах. А кто-то иронично заметил, что русской зимой «было бы отстойно замёрзнуть перед картиной с изображением печи».
Некоторые пользователи портала отметили, что представляли себе элементы российской действительности «более советскими». Были и те, кто с недоверием отнёсся к заголовку, где прямо заявлено, что это — остановка в российском селе.
Между тем лишь сейчас замеченный иностранцами российский креатив существует уже несколько месяцев. Невзрачную постройку благоустроили в селе Каменка недалеко от Тюмени ещё прошлым летом. Автором «русской избы» стала местная художница Полина Филатова.
К слову, это не единственная её подобная работа. Например, в том же селе она украсила и другую остановку — там появились мифические персонажи на фоне русской природы.
Ранее в Барнауле, как писал NEWS.ru, местные жители сделали новогодний косплей на советскую комедию «Кавказская пленница». Мужчины перевоплотились в образы героев фильма — Труса, Балбеса и Бывалого. Кроме того, им удалось раздобыть раритетный красный автомобиль-«инвалидку» СМЗ С-3А и проехаться на нём по заснеженной улице.