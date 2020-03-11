Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты уверены, что заявление о пандемии, сделанное ВОЗ, надо было сделать раньше и начать вводить жёсткие меры по борьбе с инфекцией. Эпидемиологи опасаются, что коронавирус не удастся остановить до лета, пишут «Известия».

Специалисты уверены, что заявление о пандемии, сделанное ВОЗ, надо было сделать раньше и начать вводить жёсткие меры по борьбе с инфекцией. Эпидемиологи опасаются, что коронавирус не удастся остановить до лета,...