Введение в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса привело к массовому отказу иностранных туристов от поездок в Россию. Наибольшее число аннуляций по турам поступает из Германии.
Об этом рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина,
Идёт полный обвал на рынке въездного туризма РФ. Десятки групп иностранных туристов, которые должны были прибыть в Россию через Москву, чтобы потом отправиться в путешествия в Санкт-Петербург, Калининград, по городам Золотого кольца, сейчас отменяют туры, — уточнила она.
Туроператоры не могут повлиять на ситуацию, поскольку отсутствуют разъяснения по срокам введенных ограничений, добавила Тюрина.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Ассоциация туроператоров России (АТОР) призвала российских туристов досрочно покидать Италию при закрытии горнолыжных зон, где они отдыхали. Курорты в итальянских Альпах приостановят работу до спада эпидемии коронавируса COVID-19. В Италии остаются не менее 1,5–2 тысяч россиян в составе туристических групп. Точно неизвестно, сколько граждан РФ отдыхают в горах.
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