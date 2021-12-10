Иностранцы назвали факты о России, в которые не верили до приезда в РФ

Туристы из Юго-Восточной Азии поделились фактами о России, которые они познали только после прибытия. Жителей Индонезии удивляет российское метро, а граждан Индии улыбающиеся полицейские. Соответствующий пост появился на канале InoComment в «Яндекс. Дзен».

Интернет наводнен страшными рассказами о российской полиции. Но у нас был совсем другой опыт. Полиция, которую мы видели, встретила с улыбкой. В действии мы спросили, можем ли мы сфотографировать их. И они согласились и потом не перестали краснеть, — поделился Шьямакши Гош из Индии.

Современные бабушки в российских городах также сильно поразили путешественников. Сейам Ахмед из Бангладеша удивился красоте русских женщин, а также тем фактом, что Россия не ограничивается лишь Москвой и Санкт-Петербургом. Он призвал всех лично испытать опыт путешествия по страну. Ещё один открытием стало то, что россияне не любят вести светские беседы.

Ранее китайский блогер рассказал про особенности русской бани в социальной сети WeChat. Больше всего его поразила атмосфера, которую создают помещения из дерева, а также традиционная русская резьба. Жителя Китая также удивил тот факт, что существуют отдельные «комнаты для влюблённых».