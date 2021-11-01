Иностранцы начали массово отказываться от туров в Россию

Иностранные агенты и туристы начали массово аннулировать туры в Россию или переносить их на более поздние сроки. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Её слова приводит РИА Новости.

Причиной послужил как введённый в России «локдаун», нерабочие дни до 7 ноября, так и отсутствие понимания, какими будут ограничения после его окончания, — рассказала она.

Ломидзе пояснила, что в основном в нашу страну едут путешественники из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), Катара, Индии, есть туристы из Европы — Германии, Швейцарии, Словении. Однако ситуация теперь обстоит таким образом, что на текущий день не существует регламентов о том, как иностранцам быть с QR-кодами.

Как представляется, пока единственный вариант пребывания иностранных туристов в России после окончания нерабочих дней — постоянное ПЦР-тестирование, — добавила специалист.

Она подчеркнула, что таким образом туристы должны будут сдавать тест каждые 72 часа, а это не только средства, но и время. Иностранцам нужно будет самостоятельно находить лаборатории, которые предоставят результаты тестирования в короткие сроки.

Ранее вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков сообщил, что заболеваемость коронавирусом в России начнёт снижаться не ранее чем через две недели. Однако для этого необходимо строгое соблюдение всех ограничений, введённых на период нерабочих дней.