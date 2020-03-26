https://static.news.ru/photo/abbd6e74-6f53-11ea-91c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гражданка России Евгения Иванченко рассказала о положении её мужа, марокканца Шахида Мухаммеда, которого не пустили на территорию РФ. По её словам, мужчину оставили в аэропорту Внуково в опасных условиях.

Семья с девятимесячным ребёнком прилетела из Марокко спецрейсом МИД. Во время паспортного контроля российских граждан отправили домой на карантин, а иностранцу не позволили пересечь границу. Супруги прощались через решётку, передаёт «Ридус».

Женщина утверждает, что супруга не пустили, так как у него не вид на жительство, а разрешение на проживание.

Как мне объяснили юристы, это прямое нарушение конституционных прав — разделение семьи и нашего права иметь семью, — подчеркнула она.

В настоящий момент Мухаммед и ещё 20 иностранных граждан живут в зоне вылета. Они спят на металлических креслах, лишены душа и не могут постирать одежду.

Никаких карантинных условий там не создано. Это просто зона вылета, где очень большой поток людей. Новый закон был принят, чтобы защитить нас, но по факту только подвергает опасности, потому что там заразиться элементарно. Там много иностранцев, в течение дня множество рейсов, — отметила Иванченко.

При этом мужчину не могут отправить домой, так как его страна закрыла границы.

Как писал NEWS.ru, только за минувшие сутки в России зафиксировали 182 новых случая заражения COVID-19. Число пациентов с коронавирусом достигло 840 человек к утру 26 марта.

Президент Владимир Путин выступил с экстренным обращением к нации 25 марта. Он объявил выходными все будние дни до 5 апреля, призвав провести внеплановые каникулы дома.

Мэрия Москвы поручила с 28 марта закрыть на карантин все рестораны, бары, непродовольственные магазины, парки и другие места скопления горожан. С 27 марта Россия окончательно закроет аэропорты для международных рейсов.