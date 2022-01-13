Иностранцев могут начать высылать из России за правонарушения

МВД прорабатывает инициативу, предполагающую возможность высылки из России иностранцев за грубые административные правонарушения, сообщила в интервью «Интерфаксу» начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова. По её словам, работа ведётся в рамках совершенствования инструментов контроля за пребыванием иностранных граждан в стране.

Рассматривается вопрос о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части введения ответственности иностранцев в виде высылки за совершение ими грубых административных правонарушений, в том числе посягающих на общественный порядок, — сказала Казакова.

Она добавила, что МВД также рассматривает вопрос о внедрении для иностранцев единого электронного документа, который позволит идентифицировать их.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что для борьбы с экстремизмом необходимо систематизировать законы в сфере миграции и наладить контакт с работодателями. По его мнению, для своевременного реагирования необходимо получать информацию о возможных «негативных процессах» в среде мигрантов.