Иномарки, iPhone, заграничный отдых: что еще запретят российским чиновникам Силовые ведомства могут ввести новые ограничения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В четверг, 3 августа президент России Владимир Путин настоятельно рекомендовал российским чиновникам пользоваться отечественными автомобилями. Для госслужащих уже существует немало законодательных и рекомендательных ограничений, большая часть которых появилась в последнее время. Какие запреты были введены для госслужащих, — в материале NEWS.ru.

На чем будут ездить чиновники вместо иномарок

Владимир Путин выступил с таким предложением на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности . Он заявил, что ранее к нему обратились представители сразу нескольких ведомств с просьбой продолжить закупать иномарки.

«Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой закупки продолжить, сделать упор на по сути автомобили иностранного производства <...> Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено, и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», — сказал Владимир Путин.

В том, что автомобили теперь будут скромнее, чем раньше, нет ничего страшного, отметил президент.

Инициативу поддержал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. «Это форма поддержки. Моя семья уже давно пересела на отечественный автопром, отец купил себе вторую „Lada“, у него сейчас „Vesta“. Он с удовольствием на ней ездит, и я тоже», — сообщил он в разговоре с NEWS.ru.

Парламентарий добавил, что российский автопром сейчас очень хорошо развивается, появляются новые модели машин, которые смогут заменить иностранные.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Lada Vesta

Почему чиновникам запретили iPhone и MacBook

В некоторых российских ведомствах госслужащим официально запретили в служебных целях пользоваться техникой, выпускаемой американской компанией Apple. В частности, эта мера действует в Минпросвещения, Минпромторге и госкорпорации «Ростех», включая организации, входящие в ее состав. Запретить пользоваться iPhone и MacBook планируют и в Минцифры.

В ФСБ объяснили необходимость такого ограничения. По данным ведомства, компания Apple сотрудничает с Агентством национальной безопасности США (АНБ), поэтому iPhone и MacBook могу использоваться для слежки.

Ранее Кремль заявлял о том, что чиновникам на службе нельзя пользоваться не только техникой на базе операционной системы iOS, но и смартфонами, работающими на Android.

«Неважно, какая операционная система — Android, iOS — естественно, что в служебных целях они не используются», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Могут ли чиновники сейчас отдыхать за границей

В начале 2023 года чиновников и депутатов в регионах начали неофициально ограничивать в праве на выезд из России. Госслужащим стали рассылать «настоятельные рекомендации», так как ввести запрет на государственном уровне пока нет возможности.

Одним из первых с такой инициативой выступил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Он посоветовал чиновникам региона проводить отпуск в пределах России. По его словам, чиновникам и депутатам следует «посвятить все свое рабочее время поддержке тех, кто в этом нуждается,— земляков, участвующих в СВО». Губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписал распоряжение, в котором госслужащим «рекомендовано воздержаться» от зарубежных поездок во время отпусков. Главы Тамбовской и Брянской областей, Марий Эл, Чувашии и Северной Осетии тоже выпустили соответствующие документы.

Кроме того, планировалось запретить выезд за границу и родственникам госслужащих. Депутаты ЛДПР начали готовить соответствующий законопроект.

«Информация в СМИ о VIP-турах близких родственников высокопоставленных госслужащих вызывает раздражение в обществе», — сообщил РИА Новости депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Каргинов.

Фото: Simon Katzer/imageBROKER.com/Global Look Press

Почему чиновникам запретили WhatsApp и Telegram

С 1 марта 2023 года вступил в силу запрет Роскомнадзора на использование компаниями и чиновниками иностранных мессенджеров для совершения банковских операций. В черный список попали девять сервисов: Viber, WhatsApp, Telegram, Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Threema, WeChat.

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в апреле 2023-го заявлял, что нужно ввести штрафы за нарушение этой нормы. В случае неисполнения запрета он предложил назначить штраф в размере 30–50 тысяч рублей для должностных лиц и 100–700 тысяч рублей — для юридических. Инициативу поддержал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

«Концепция законопроекта, направленная на защиту персональных данных и данных о переводах денежных средств граждан, является актуальной и востребованной», — говорилось в его письме на имя депутата Горелкина.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Могут ли чиновники использовать иностранные слова на работе

Еще один запрет 2023 года для чиновников — недопустимость использования на государственном уровне иностранных слов. Исключение составляют слова, которые не имеют аналогов в русском языке и содержатся в нормативных словарях, которые составят на основании предложений правительственной комиссии по русскому языку.

Требование касается официальной переписки и документов, почтовых отправлений, денежных переводов, образования, информационных систем, деловых взаимоотношений.

«Закон регулирует не столько сам язык, сколько процесс его употребления, то есть речь», — прокомментировал доктор филологических наук, директор Центра лингвистики и профессиональной коммуникации, профессор РАНХиГС Геннадий Слышкин.

Когда чиновникам запретили владеть имуществом за границей

Запреты для чиновников в 2023 году — не новая практика. Несколько важных ограничений для них ввели намного раньше. Например, в 2012 году госслужащим запретили иметь недвижимость за границей. С таким предложением выступил экс-зампред Госдумы Сергей Железняк.

«Если человек выбрал госслужбу, он должен быть готов к ограничениям, общественному контролю и выполнению специальных требований. <...> Чиновник не может быть связан экономическими обязательствами с другими государствами, так как тогда он становится зависимым не от интересов граждан России, а от ожиданий руководства других государств», — сформулировал Сергей Железняк

Запрет иметь иностранную недвижимость распространяется не только на чиновников, но и на их ближайших родственников — супругов и детей, сотрудников правоохранительных органов, Таможенного комитета, депутатов и сенаторов.

Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

В каких банках чиновники не могут иметь счета

С 2013 года госслужащим также нельзя иметь счета в иностранных банках. Единственная причина, которая позволяет пользоваться иностранными активами, — это учеба или лечение за границей.

Запрет распространяется на владение счетами, хранение наличных и ценностей в зарубежных банках премьер-министру, его заместителям, министрам и главам иных федеральных органов исполнительной власти, сенаторам, депутатам Госдумы, уполномоченному по правам человека, прокурорам и губернаторам. Ввести такую меру предложил Владимир Путин.

«Смысл, миссия государственной службы именно в служении, и человек, который выбирает этот путь, должен прежде всего для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений», — объяснил президент.

Могут ли чиновники получить двойное гражданство

С 1 июля 2021 года чиновникам нельзя иметь двойное гражданство или вид на жительство за рубежом. Это тоже была инициатива Владимира Путина, хотя он призывал сделать госслужащим некоторые поблажки.

«Это не значит, что мы должны совсем задушить возможность людей получать вид на жительство или гражданство другой страны — жизнь сложна и многообразна, существуют разные варианты, связанные с семьей, детьми, здоровьем, профессиональной деятельностью, поэтому вводить совсем жестких ограничений, мне кажется, не следует», — заявил тогда президент России.

Изменения зафиксированы в поправках к Конституции. Под эту санкцию, помимо госслужащих, попали военные, банкиры и дипломаты. Позже мера коснулась и послов. По словам председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, люди, выполняющие особые государственные функции и полномочия, должны быть защищены от возможного негативного влияния извне.

Что еще запретят чиновникам

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предположил в разговоре с NEWS.ru, что новые запреты для чиновников и депутатов не исключены. «Определенные ограничения в связи с известными событиями должны быть», — заявил он.

По словам Чернышова, в Госдуме уже обсуждается официальное регулирование выезда за границу чиновников, у которых есть допуск к государственной тайне. Кроме того, парламентарий подчеркнул, что предложения ввести новые ограничительные меры могут поступать от правоохранительных органов.

«Они более осведомлены о киберугрозах, проблемах, связанных с разглашением государственной тайны», — считает Чернышов.

Депутат уточнил, что могут вводиться и ограничения для тех, кто разрабатывает современное вооружение. По его словам, эти инициативы уже так или иначе задокументированы, обсуждаются.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В свою очередь зампред Госдумы Петр Толстой заявил NEWS.ru, что запретов для чиновников и депутатов и так хватает. «На мой взгляд, ограничений достаточно. Главное для избирателей — результат работы», — сказал он.

Вице-спикер ГД Александр Бабаков считает, что вместо введения новых запретов нужно сконцентрироваться на другом вопросе. По его словам, стоит уделить большее внимание усовершенствованию чиновничьего аппарата.

«Вся их деятельность должна быть заточена на превращении России в мощную великую страну, где работать и жить — одно удовольствие. А уж на чем там ездить — это десятое дело», — отметил в беседе с NEWS.ru Бабаков.

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