Комик Руслан Белый обвинил власти России в отмене своих концертов Baza: концерты Руслана Белого отменили в Таиланде, Индонезии и на Бали

Фото: Социальные сети

Руслан Белый

Telegram-канал Baza сообщил об отмене концертов комика Руслана Белого (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Таиланде, Индонезии и на Бали. По данным канала, юморист винит в этом российское консульство.

Как пишет Baza, выступления должны были состояться 7, 9 и 11 января. Однако, как уточняет канал, купившим билеты пришло сообщение об отмене концертов без указания причины. По информации Baza, Белый объясняет произошедшее политическими мотивами. По его словам, сотрудники консульства РФ попросили власти Таиланда, чтобы «такие артисты, как Белый, не выступали».

Руслан Белый покинул Россию после начала СВО на Украине и переехал в Турцию. Позже он перебрался в Испанию, где, по его словам, собирается получить ВНЖ, а затем испанское гражданство.

По словам Белого, во время переезда у него были трудности с поиском жилья. Он рассказал, что в условиях отсутствия вида на жительство, контракта на работу и банковских карт часто встречал отказ со стороны арендодателей. Комик подчеркнул, что их не интересует фактический доход потенциального арендатора. Спустя какое-то время Белый все же смог снять квартиру, которая обходится ему в три тысячи евро в месяц (около 300 тысяч рублей).