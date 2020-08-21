Инициатор перевозки Навального в ФРГ заявил, что самолёт без него не улетит

https://static.news.ru/photo/9804c3da-e3bd-11ea-aae1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, который стал инициатором транспортировки Алексея Навального в Германию, заявил, что прибывший в Омск борт не вылетит в ФРГ без политика. Ранее омские врачи заявили, что пациент нетранспортабелен.

По словам Бизила, изначально «было предположение, что Навального можно забрать». Принять пациента готова берлинская клиника Charite.

К нашему удивлению, после того как днём ранее сказали, что Навальный может лететь, хотя он без сознания и в коме, это будет возможно, нам сказали, что это невозможно, — рассказал он на пресс-конференции в фонде.

По его словам, Cinema for Peace удалось найти решение, что самолёт останется в Омске.

Он полетит обратно только тогда, когда запланированный [к транспортировке] пассажир будет на борту, — добавил Бизил.

Ранее стало известно, что в больницу пустили прилетевших для транспортировки Навального в Германию немецких врачей. Позже их вывели через заднюю дверь медучреждения и увезли, не подпуская к родственникам. Затем выступил главврач омской больницы Александр Мураховский и заявил, что перевозить Алексея Навального не будут до нормализации его состояния. Он уточнил, что решение было принято на «консилиуме с немецкими врачами».

При этом пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что немецкие реаниматологи осмотрели пациента и заявили, что он транспортабелен и оборудование их самолёта позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин.

Ранее утром представитель омской больницы заявил, что Навальный не был отравлен. Однако врачи диагноз не уточнили, сообщив лишь о нарушении обмена веществ из-за резкого падения сахара. Выводы омских врачей раскритиковала личный лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева. Соратники Навального продолжают настаивать именно на версии отравления и требуют его транспортировки в Европу.

Алексею Навальному стало плохо накануне утром. Он кричал от боли и потерял сознание, а позже впал в кому. Всё произошло в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера увезли в реанимацию больницы скорой медицинской помощи № 1, где он находится до сих пор.

Ранее врач Ярослав Ашихмин, который наблюдает политика с 2013 года, заявлял, что Навального необходимо эвакуировать в Европу, так как у западных специалистов больше возможностей выявить отравляющий агент, писал NEWS.ru.