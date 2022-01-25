Инициативу по блокировке подменных номеров дополнили замечаниями

Блокировка подменных номеров — хорошая инициатива для борьбы с мошенниками, но необходимо доказывать их умысел, заявил специалист по информационной безопасности Олег Седов телеканалу «360». Он считает, что должна быть возможность оспорить блокировку.

Седов привёл в пример системных администраторов, которые тоже пользуются подменными номерами для удалённой работы на разные компании, но не совершают преступлений.

С какого бы номера я ни звонил, вы будете видеть, что ваш сисадмин звонит. Здесь нет ничего преступного. Подмена номера — это не преступление, — объяснил Седов.

Он добавил, что такая система всё равно не решит проблем со всеми мошенническими схемами.

Ранее подведомственный Роскомнадзору «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказал исследование технологии, которая сделает невозможной использование подменных телефонных номеров. Исследование потребовалось, чтобы определить принципы взаимодействия операторов связи.

Тендер проводился в декабре в закрытом режиме, а разработка единого принципа борьбы с фальшивыми номерами обойдётся в 8,2 млн рублей. При этом операторы заявили, что давно блокируют подозрительные звонки, используя собственные решения.