«Инициатива давно назрела»: адвокат об идее отменить пределы самообороны

Президент адвокатской коллегии «Вердиктъ» Алексей Паршин считает, что право людей обороняться в своей квартире должно быть закреплено законодательно, передаёт KP.RU. Он выразил надежду, что предлагаемые изменения позволят устранить многочисленные толкования и интерпретации правоохранительных органов и судов, которые, как правило, действуют в обвинительном ключе.

Инициатива важная и давно назрела. Надеюсь, предлагаемые изменения позволят устранить многочисленные толкования и интерпретации правоохранительных органов и судов, которые, как правило, действуют в обвинительном ключе, — заявил юрист.

Как эксперт, специализирующийся на делах о самообороне, он отметил, что сейчас в случае нападения на человека или его дом ему остаётся только убегать.

По словам Паршина, при существующей практике правоохранительные органы исходят из того, кому причинён больший ущерб здоровью, тот и потерпевший. Таким образом, самообороняющийся становится обвиняемым по тяжким статьям, а убежать не всегда представляется возможным.

Юрист напомним громкую историю с Гегамом Саркисяном из Тульской области, когда преступники вломились к нему в дом, где были женщины и маленькие дети. Злоумышленники всех избили и приставляли пистолет к виску даже младенца, требуя деньги. Забрав всё, они намеревались расправиться со своими жертвам. Тогда Гегам сумел добраться до кухонного ножа и оказал сопротивление, убив троих нападавших из четырёх. Против него возбудили дело об убийстве, и только широкий общественный резонанс позволил ему избежать тюрьмы.

Согласно данным судебного департамента Верховного суда, в 2021 году за полгода по статье «Убийство, совершённое при превышении необходимой самообороны» осудили 132 человека. Оправдали только двоих. По статье «Превышение тяжкого или среднего вреда здоровью при превышении необходимой самообороны» оправдательных приговоров вообще не было, все 203 человека, против которых были выдвинуты подобные обвинения, были осуждены, отметил адвокат.

Ранее группа депутатов Госдумы от ЛДПР направила в правительство и Верховный суд РФ проект закона, который расширяет права россиян на защиту жилища «от любого преступного посягательства». Парламентарии Ярослав Нилов, Дмитрий Свищёв, Алексей Диденко и Сергей Леонов предлагают внести изменения в Уголовный кодекс в части пределов необходимой обороны.