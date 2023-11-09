Инфраструктуру аэропортов России могут начать обновлять за счет пассажиров «Коммерсант»: аэропорты в РФ хотят взимать с пассажиров 5% от стоимости билета

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Холдинги «Аэропорты регионов» и «Новапорт» предложили обновлять инфраструктуру аэропортов России за счет средств Фонда национального благосостояния в виде льготных кредитов, сообщает издание «Коммерсант». По его данным, для возвращения долгов аэропорты могут ввести дополнительные сборы с пассажиров в размере 5% от общей стоимости билета. Отмечается, что Министерство транспорта РФ выступает против данной инициативы.

Источники издания отмечают, что региональные холдинги обратились с соответствующей просьбой к помощнику президента России Игорю Левитину. По их мнению, выделение средств из Фонда национального благосостояния в виде кредитов позволит восстановить взлетно-посадочные полосы в региональных аэропортах, а также обновить инфраструктуру государственных аэродромов.

В Министерстве транспорта России негативно отнеслись к данному предложению. По мнению специалистов ведомства, перекладывать расходы на пассажиров нельзя. В то же время другие эксперты считают, что в конечном счете путешественникам все равно придется платить больше из-за сокращения мер государственной поддержки.

Как сообщалось ранее, в России предложили легализовать частные железные дороги для пассажиров. Предполагается, что такая мера позволит решить острую проблему транспортной доступности в отдаленных регионах страны. По словам исполнительного директора ассоциации «Промжелдортранс», этот вопрос уже поднимался на совещании в Минтрансе РФ.