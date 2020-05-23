Информацию о заразившихся в центре подготовки космонавтов опровергли

Федеральное медико-биологическое агентство опровергло размещённую ранее информацию, что 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов заразились коронавирусом.
Согласно уточнённым данным, их число составляет шесть человек,
Ещё девять человек заболели COVID-19 в филиале Медсанчасти-2. В Звёздном городке 41 заражённый пациент.
Накануне, как писал NEWS.ru, ФМБА сообщало о том, что всего на территории Звёздного городка COVID-19 заболели 64 человека. У 17 из них есть симптомы пневмонии и ОРВИ, у других признаков болезни нет
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен