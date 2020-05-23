Информацию о заразившихся в центре подготовки космонавтов опровергли

https://static.news.ru/photo/2d6270b0-9dca-11ea-9cd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Denisov/Global Look Press

Федеральное медико-биологическое агентство опровергло размещённую ранее информацию, что 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов заразились коронавирусом.

Согласно уточнённым данным, их число составляет шесть человек, передаёт «Интерфакс». Размещённая ранее информация некорректная.

Ещё девять человек заболели COVID-19 в филиале Медсанчасти-2. В Звёздном городке 41 заражённый пациент.

Накануне, как писал NEWS.ru, ФМБА сообщало о том, что всего на территории Звёздного городка COVID-19 заболели 64 человека. У 17 из них есть симптомы пневмонии и ОРВИ, у других признаков болезни нет