Информация о недвижимости россиян появится на портале госуслуг

https://static.news.ru/photo/6c397244-a1b5-11eb-bd86-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

Россияне смогут получить все сведения о принадлежащей им недвижимости на портале госуслуг. Информация появится в личном кабинете уже в этом году. Решение о расширении функционала сервиса приняло правительство.

Среди сведений, которые окажутся доступными гражданам, будут вид объекта недвижимости и его назначение, дата ввода в эксплуатацию, кадастровый номер и кадастровая стоимость, а также площадь помещения, его основные характеристики и размер доли в праве собственности.

Информация будет загружаться из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщили в пресс-службе кабмина.

Заверенные выписки из ЕГРН по-прежнему будет выдавать Росреестр, а сведения в личном кабинете будут предоставлены для ознакомительного просмотра. Тем не менее их разрешат использовать при подаче заявки на кредит. Это упростит процесс оформления займов, так как тратить время на запрос и получение традиционных бумажных документов больше не потребуется.

Ранее стало известно, что учётную запись пользователей на портале госуслуг предложено создавать по умолчанию при любом обращении граждан в госорганы. Например, при рождении ребёнка или при получении паспорта. Такое предложение содержится в проекте «Цифровой профиль гражданина», разработанном специалистами рабочей группы «Национальная инновационная система» под руководством зампредседателя правительства Дмитрия Чернышенко.