Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оборудовал 27 автомобилей дорожного патруля в Москве информационными табло. Это сделано для того, чтобы по ходу движения предупреждать водителей об авариях.

На 27 автомобилях дорожного патруля установлены информационные табло — они делают автомобили заметней на дороге, а также предупреждают водителя об аварии по ходу движения и необходимости заранее перестроиться, — говорится на странице ЦОДД в Twitter.

Как писал News.ru, в конце ноября в ЦОДД проинформировали, что в 2020 году все установленные в Москве муляжи заменят на настоящие комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

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