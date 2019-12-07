Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 7 декабря прибыл с первосвятительским визитом в Калининградскую митрополию, во время которого совершит божественную литургию в Кафедральном соборе Христа Спасителя.

После литургии запланирована встреча с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, говорится в сообщении на сайте РПЦ. А 9 декабря предстоятель Русской православной церкви возглавит Епархиальное собрание Калининградской митрополии, а также...