https://static.news.ru/photo/1e1bfe5e-1905-11ea-b098-fa163e074e61_660.jpgФото: Андрей Любимов/АГН «Москва»
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оборудовал 27 автомобилей дорожного патруля в Москве информационными табло. Это сделано для того, чтобы по ходу движения предупреждать водителей об авариях.
На 27 автомобилях дорожного патруля установлены информационные табло — они делают автомобили заметней на дороге, а также предупреждают водителя об аварии по ходу движения и необходимости заранее перестроиться, — говорится на странице ЦОДД в Twitter.
На 27 автомобилях Дорожного Патруля установлены информационные табло они делают автомобили заметней на дороге, а также предупреждают водителя об аварии по ходу движения и необходимости заранее перестроиться. pic.twitter.com/a05SjSkTOC