В Крыму отреагировали на сообщение об увеличении срока срочной службы в РФ Военком Крыма в отставке Малолетко: решение об увеличении срока срочной службы в РФ ожидается, но указаний пока нет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Солдаты срочной службы

Военком Крыма в отставке Анатолий Малолетко в беседе с NEWS.ru сообщил, что решение об увеличении срока срочной службы в России ожидается, но пока конкретной информации и указаний нет. По его словам, военный комиссар Дмитровского городского округа Михаил Фотин, который ранее заявил в интервью телекомпании «Вечерний Дмитров», что с осени следующего года срочники могут начать служить два года, действовал на упреждение и сообщил об этом, не подумав, до того как вышел указ. В Минобороны данную информацию пока не комментировали.

Такое решение, конечно, ожидается, но пока какой-то конкретной информации и указаний нет. А военный комиссар Фотин, очевидно, просто действовал на упреждение. Так сказать, не подумав. По той причине, что такие вещи нельзя говорить, пока не вышел указ, — сказал он.

Военный комиссар Пермского края Сергей Софьин, в свою очередь, в беседе с NEWS.ru выразил сомнения, что такие планы в дальнейшем будут реализованы.

Нам никаких указаний по этому поводу не поступало. Я вообще сильно сомневаюсь, что подобные планы будут реализованы, — заявил Софьин.

Тем временем военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов опроверг новость, озвученную Фотиным.

В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается, — заявил он РИА Новости.

Телеканал «Вечерний Дмитров» 17 декабря опубликовал видео заявления военного комиссара по Дмитрову, Талдому и Дубне Фотина о том, что срок срочной службы в РФ вырастет до двух лет. Он сообщил со ссылкой на информацию военного комиссара Подмосковья, что граждане, призванные весной 2023-го, будут служить полтора года. Призванные осенью следующего года, по его словам, будут служить два года.

Позже видео с обращением военкома было удалено с портала телеканала. В Telegram-канале «Война с фейками» также появилось сообщение, что «история с повышением срока службы срочников не подтверждается».

Впоследствии Telegram-канал Baza сообщил со ссылкой на Фотина о том, что видео про увеличение срока службы срочников было снято два года назад. По словам военного, он только сегодня узнал о публикации.