«Инфицированный телефон»: эксперт предупредил о неожиданном киберриске Эксперт Галов: на новом телефоне может быть предустановлено вредоносное ПО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вредоносное программное обеспечение могут установить на телефон еще до его продажи, заявил РИА Новости руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов. По его словам, тогда пользователь приобретает уже «инфицированный» телефон. При этом в зоне риска находятся даже кнопочные модели.

Когда мы говорим о киберрисках для мобильных устройств, мы часто думаем про атаки или опасность скачать вредоносные приложения, но есть еще пласт угроз, которые связаны с предустановленным вредоносным ПО, когда пользователь приобретает уже инфицированный телефон. С такой ситуацией можно столкнуться при покупке очень дешевых устройств не очень известных брендов, — объяснил Галов.

Если устройство создал неизвестный бренд, то цепочка производства неконтролируемая, поэтому вирус может занести любой из сотрудников на любом этапе. Часто установленные вредоносные ПО могут мимикрировать под различные обновления. По словам эксперта, избежать этих рисков можно, если покупать телефоны от проверенных производителей.

Ранее Галов предупредил, что хакеры способны создавать из умных устройств (IoT) для дома ботнет (сеть с вредоносным ПО). По его словам, такие сети используются для DDoS-атак или майнинга криптовалют.