20 пациентов с COVID-19 находятся в инфекционном центре в Вороновском

https://static.news.ru/photo/1dfc28bc-8391-11ea-8e1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Первые 20 пациентов с коронавирусной инфекцией поступили в новый стационар в поселении Вороновском в Новой Москве.

Центр рассчитан на 800 коек, при необходимости мощность может быть увеличена до 900, — рассказал главный врач ГКБ № 68 Сергей Переходов.

Он отметил,что с больными будут работать более 1 тысячи медиков. На данный момент в центре уже оказывают помощь более 500 медицинских специалистов.

Для центра закупили более 26 тыс. единиц медоборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала, — подчеркнул Переходов.

Строительство больницы началось 12 марта, клиника была возведена в короткие сроки с помощью специальных конструкций, напоминает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус унёс жизни 29 москвичей — это рекордная суточная смертность с начала эпидемии. В каждый из двух прошлых дней умерли по 28 пациентов с COVID-19. По информации столичного оперштаба, число погибших достигло 233 человек.