https://static.news.ru/photo/634ec4ea-676e-11ea-9a16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Службы реанимации и борьбы с инфекционными заболеваниями в России находятся в состоянии повышенной готовности из-за коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В РФ инфекционная служба и реанимационная служба приведены в состояние повышенной готовности, — рассказал министр, передаёт ТАСС.

NEWS.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин заявил о создании антикризисного фонда в 300 млрд рублей. Средства пойдут на поддержку отраслей экономики и граждан на фоне распространения коронавируса. Резерв будет использован в рамках бюджета текущего года.

Также в России будет создан Координационный совет по борьбе с коронавирусом. Его возглавит Мишустин. Зампредами Совета назначены первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко.

Всего в мире коронавирусом заразились более 163 тысячи человек, выздоровели — 76 тысяч, умерли — 6,4 тысячи.

В России по данным оперативного штаба, заболели 60 граждан России, два гражданина Китая, один — Италии. В настоящий момент в больницах находятся 57 человек, шестерых выписали.