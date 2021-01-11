Инфекционист заявил о скором подъёме заболеваемости COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/c8c178a2-53f1-11eb-942f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России пошла на спад, это не продлится долго. Как утверждает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, в скором времени ожидается новый скачок заболеваемости.

Есть анализ ежегодной заболеваемости острых респираторных вирусных инфекций. Если мы будем брать график 2018-2019 года, 2019-2020 года и тот график, который рисуется сейчас, они вполне сопоставимы. По тем предыдущим годам мы видели значительное снижение заболеваемости ОРВИ в первые две-три недели года, — цитирует Вознесенского РИА Новости.

Специалист связывает спад заболеваемости с новогодними праздниками. Но подъём, по его словам, обязательно будет — прирост заразившихся будет держаться на высоком уровне до тех пор, пока коллективный иммунитет не приобретёт более 80% жителей страны. Вознесенский не стал прогнозировать, каких цифр может достигнуть суточная заболеваемость.

Как ранее писал NEWS.ru, по данным на 11 января, в России зафиксировано 23 315 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции — немногим больше, чем накануне. В общей сложности с начала пандемии в стране коронавирусом заболело 3 425 269 человек. 2 800 675 пациентов выздоровело, также зафиксировано 62 273 смертельных случая.