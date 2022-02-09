Инфекционист рассказал, сколько переболевших COVID-19 заражаются повторно

Представители Роспотребнадзора назвали долю повторно заразившихся коронавирусом среди переболевших. По словам заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председателя Национального научного общества инфекционистов, члена-корреспондента РАН Александра Горелова, в России COVID-19 теперь заражаются до 15% переболевших. Его слова передаёт РИА Новости.

Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более одного процента, а если быть точным, то 0,7 процента, то в настоящий момент до 15 процентов болеют повторно, неважно, [каким штаммом] человек уже болел, — заявил Горелов.

Ранее Горелов рассказал о схожести характера эпидпроцесса при «омикроне» с сезонным подъёмом заболеваемости ОРВИ и гриппом. По его мнению, следует отказаться от изоляции людей, контактировавших с заражёнными коронавирусом, поскольку это нецелесообразно.

5 февраля Роспотребнадзор опубликовал постановление, в котором говорится о том, что людям, которые контактировали с больными коронавирусом, больше не придётся уходить на самоизоляцию. В документе отмечается, что пункт, предписывавший таким лицам находиться на семидневном карантине, утратил свою силу.