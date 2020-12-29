Инфекционист: заболеваемость COVID-19 может вырасти после Нового года

https://static.news.ru/photo/c37b2976-4a6c-11eb-ba68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова предупредила, что после новогодних праздников количество заболевших коронавирусом может вырасти.

По её словам, во время праздничного застолья невозможно соблюдать правила дистанцирования.

Мы вроде бы изолированы друг от друга в том, что касается работы, но в то же время, если мы будем вот так не соблюдать, поедем к родственникам, пожилым, мы, естественно, можем, увы, заразить, тем более что у нас нет таких жёстких ограничений, как в Европе, — отметила она.

Отвечая на вопрос о возможном ужесточении ограничений после Нового года, Шестакова сообщила, что тут нужен риск-ориентированный подход — решение по усилениям и послаблениям необходимо принимать на основе тенденций сразу после праздников.

Специалист подчеркнула, что люди устают от того, что всё закрывают, а усталость влечёт за собой ошибки, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о последствии коронавирусной инфекции, которое приводит к сокращению продолжительности жизни.