Инфекционист: вакцинироваться от СOVID-19 уже поздно Инфекционист Поздняков: вакцинироваться от СOVID-19 уже поздно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прививаться от COVID-19 уже поздно, а «удаленка» вряд ли остановит новую волну коронавируса, сообщил «Сиб.фм» врач-инфекционист Андрей Поздняков. По мнению медика, если вакцинация от коронавируса не была сделана заранее, то в осенний период он в любом случае «настигнет», однако еще не поздно поставить все остальные вакцины, например от сезонного гриппа.

Сейчас вакцинироваться от ковида уже поздно, так как заболеваемость снова растет. Нужно было это делать хотя бы в августе, чтобы после прививки была возможность изолироваться минимум на неделю, — говорит врач.

Поздняков отмечает, что симптомы активных штаммов коронавируса напоминают ОРВИ и протекают без осложнений: боль в горле, кашель, повышенная температура, расстройства ЖКТ и сильная головная боль. Медик советует не забывать о соблюдении мер предосторожности, избегать больших скоплений людей, сбалансированно питаться и высыпаться.

Вирусолог Анатолий Альтштейн ранее заявил, что в случае заражения человека гриппом и коронавирусной инфекцией одновременно один из этих вирусов вытеснит другой. Врач пояснил, что заразиться и COVID-19, и гриппом действительно возможно, однако шанс невысок. По словам специалиста, если это и произойдет, человек не будет чувствовать усиления симптомов, а лечение этих болезней проходит одинаково.