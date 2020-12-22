Инфекционист заявил о росте заразности коронавируса через пять лет

Через пять-семь лет коронавирус станет гораздо более контагиозным (заразным), но при этом будет реже приводить к опасным осложнениям, считает инфекционист Евгений Тимаков.
По его словам, мутации коронавируса нового типа были ожидаемыми и в них нет ничего удивительного. Коронавирус во многом проходит путь, который свойственен вообще любому вирусу — он меняется, но не так значительно, чтобы можно было говорить об изменении его генома,
Вирусу нужно в любом случае выжить во внешней среде, не убивая своего хозяина. Это в первую очередь. То есть со временем, через пять-семь лет коронавирусная инфекция видоизменится в любом случае. Она будет больше передаваться, будет более контагиозной, но при этом меньше будет вызывать осложнений, — отметил Тимаков.
В качестве примера он привёл ту мутацию коронавируса, которая произошла в Великобритании, где уже заявляют о росте заразности вируса на 70%. При этом данных о том, что заболевшие новым мутировавшим вирусом болеют тяжелее, нет.
Как сообщал NEWS.ru, ранее генетик, научно-медицинский просветитель Валерий Ильинский рассказал, почему мутировавший в Британии COVID-19 оказался более заразным. По его словам, носители нового штамма коронавируса выделяют в окружающее пространство больше вируса, так как у них выше вирусная нагрузка именно в верхних, а не в нижних дыхательных путях.