Инфекционист отверг возможность мутаций COVID вызвать новую волну

В настоящее время нет новых опасных мутаций коронавируса, которые могли бы вызвать очередную волну заболеваемости как в мире, так и в России, заявил ТАСС инфекционист Евгений Тимаков. По его мнению, ситуация с COVID сегодня стабильная и будет оставаться такой в ближайшее время.

Новая волна будет зависеть от того, насколько активны мутации, насколько серьёзно они влияют на эпидситуацию и на течение клинической картины заболевания. Пока новых серьёзных мутаций нет, <...> резкого роста заболеваемости в ближайшее время, я надеюсь, не будет, — сказал специалист.

Говоря о новом варианте штамма «омикрон» ХЕ, Тимаков отметил, что у населения России достаточно хороший иммунитет к этой разновидности инфекции. По его словам, многие россияне уже переболели и первым, и вторым «омикроном», комбинацию которых представляет собой ХЕ.

Тимаков добавил, что иммунитет необходимо поддерживать. Для этого он порекомендовал новую назальную вакцину от коронавируса. Эксперт заверил, что она может обеспечить защиту организма на период до года.

Назальная форма вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») от коронавируса была зарегистрирована 1 апреля. Препарат состоит из двух компонентов и вводится при помощи насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели. В центре имени Гамалеи рассказали, что вакцина будет доступна с появлением одноразовых насадок, вопрос производства которых решается в настоящее время.

Вирусолог Пётр Чумаков отметил, что такая вакцина даёт стерилизующий иммунитет. Вакцинированный таким способом человек не заболеет сам и не заразит окружающих, предотвращая тем самым распространение коронавируса.