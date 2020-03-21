https://static.news.ru/photo/475f56ca-6b40-11ea-b9ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спад заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа на территории России должен начаться уже с середины апреля. Об этом журналистам сообщила бывший главный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Ирина Шестакова.

По её словам, стабилизироваться ситуация начнёт уже в ближайшее время.

Очень трудно прогнозировать, поскольку у нас небольшое количество лиц, у которых подтверждён диагноз, причём большинство из них не больные, а выделенные при обследовании, — приводит слова Шестаковой «Интерфакс».

Как отметила экс главный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям, занос вируса произошёл в Европу, которая очень густо заселена. Поэтому вряд ли кто-то может точно сказать, когда именно пандемия закончится.

Большинство стран, подчеркнула Шестакова, вводит ограничительные меры примерно до конца апреля. Дальше никто не планирует, так как пока что нельзя сказать, каким образом будет развиваться ситуация с коронавирусом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что средства массовой информации обратили внимание на самый низкий показатель смертности от коронавируса в мире. Меньше всего жертв COVID-19 в Германии: скончались 30 человек из почти 14 тысяч заражённых коронавирусом нового типа. Журналисты предположили, что низкая смертность может быть связана с хорошим тестированием и своевременным выявлением заболевания.