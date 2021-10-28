Инфекционист: симптоматика коронавируса изменилась, лихорадка на 1-м месте

Главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко заявила, что за четыре волны коронавируса симптоматика заболевания изменилась: сейчас степень поражения лёгких не всегда определяет тяжесть состояния пациентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Поражение лёгких в пять-десять процентов может вызвать десатурацию и лихорадку, а при 80% может быть совершенно нормальное состояние, — поделилась Повторейко.

Специалист отметила, что в отличие от пациентов первой волны коронавируса у заболевающих новыми штаммами чаще всего проявляется лихорадка. Она также добавила, что специализированные койки для пациентов с коронавирусом в регионе загружены на 83%. Известно, что в главный псковский инфекционный стационар ежедневно госпитализируют более 50 человек.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что иммунизация «Спутником V», а затем ревакцинация назальным препаратом, вероятно, обеспечит защиту не только от тяжёлого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом в принципе.